Малкоданска: Утре сутрин ще е нужна връхна дреха

Преследващите часове от запад на изток през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. Той обаче идва малко по-рано от очакваното и така за първия учебен ден изгледите са за прохладно и по-ветровито време, но почти без валежи, информира синоптичката на Нова телевизия Гергана Малкоданска.

По значителни валежи всъщност очакваме тази нощ в западна България, като на отделни места е възможно те да бъдат придружени и от гръмотевици.

Утре още сутринта преваляванията почти навсякъде ще спрат. През деня облачността ще е променлива, а късно следобед от запад на изток ще започне да се изяснява.

Северозападният вятър обаче ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Сутринта ще е нужно да имате връхна дреха, тъй като температурите ще бъдат между 12 и 17 градуса, обясни Малкоданска.

Следобяд ще се затопли и максималните ще достигат от 23 - 24 градуса на североизток до около 30 градуса в югозападните райони.

Край морето облачността ще е разкъсана, по значителна в часовете до обяд. Температурите ще достигат 25 - 26 градуса, но ще духа умерен северен вятър. Стойностите на морската вода са малко по-ниски, а морето ще бъде неспокойно с вълни до 1,5 метра.

В планините ще бъде ветровито и доста хладно. На 1500 м височина термометрите ще показват едва около 15 градуса, а по най-високите върхове вече стойностите ще бъдат близки до нулата. Тази нощ и утре до обяд ще е предимно облачно. На много места ще превалява, като едва в края на деня очакваме да има повече слънчеви часове.

Във вторник над нашата страна ще е предимно слънчево. Утрото ще бъде хладно, но през деня очакваме около 25 градуса.

Сряда облаците ще се сгъстяват, като слави валежи са възможни на места в Стара планина и североизточна България.

От четвъртък до края на седмицата ще е предимно слънчево. Градусите ще се повишават и през почивните дни минималните ще бъдат към 15 - 20, а максималните в най-топлите райони около 30 градуса, обясни Гергана Малкоданска.

