Малкоданска: Времето се успокоява, но за кратко

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

След дългия период с облаци и валежи, сега ни очакват няколко дни със спокойно, но и хладно време, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.

Още тази нощ очакваме дъждовете навсякъде да спрат и утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има само над източна, най-вече над североизточна България, където рано сутринта все още може да превалява слабо.

В много райони все още ще духа до умерен северозападен вятър и захлаждането ще продължи. Сутринта в някои котовини на запад температурите ще бъдат около нулата и ще има условия за слани. В станалата част от страната минималните показания на термометрите ще бъдат от пет до 10 – 11 градуса.

Максималните стойности и ще са подобни на днешните и ще се движат граници от 11 до 16 градуса, но вятъра ще ни създава усещане за по-хладно време, обясни тя.

От четвъртък до събота времето ще остане предимно слънчево и почти тихо. Сутрин температурите ще бъдат близки до нулата и ще има условия за мъгли.

Дневните стойности обаче ще се повишават като в събота очакваме до 15 - 20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица ще има малко повече облаци но все още ще бъде без валежи. Показанията на термометрите ще останат сравнително високи. Във вторник, със усилване на вятъра и валежи, през страната ще премине студен атмосферен фронт. С него ще настъпи и захлаждане, обясни Малкоданска.

