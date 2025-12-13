Малкоданска: Времето ще запази сухия си декемврийски ритъм

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

През неделният ден ще е слънчево, обаче сутринта на места мъгливо, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.

Утре времето ще запази сухия си декемврийски ритъм. В ранните часове отново покрай водоемите, в котловините и низините видимостта ще бъде понижена. След това ще се появи умерен вятър от запад - северозапад и мъглите ще се вдигнат.

Следобед ще бъде слънчево с лека облачност.

Максималните температури утре ще се движат в граници между 7 и 12 градуса, обясни тя.

В планините ще преобладаващо слънчево динамична облачност, без валежи в долините, ще има мъгли, които ще се вдигнат още преди обяд. В най-топлата част на денонощието по върховете термометрите ще показват около нулата, а в ниския планински пояс до към 5-6 градуса.

През цялата следваща седмица - до почти 20 декември, промяна в обстановката не се очаква. През повечето дни ще бъде почти тихо. В равнините и котловините ще се задържи мъгливо или с ниска слоества облачност.

Сутрините ще бъдат студени и в много райони заради мъглите с условия за задържане на замърсители. Следобед обаче слънцето ще се показва.

Дневните температури най-често ще се движат между 7 и 12 градуса.

В четвъртък с появата на слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват, градусите ще се повишават още малко и максималните ще бъдат между 11 и 16 градуса.

След петък вероятността за слаб дъжд на места се повишава, обобщи Гергана Малкоданска.

