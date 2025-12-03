Малкоданска обеща до 15 градуса утре

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Въпреки началото на първия зимен месец градусите остават положителни, а снеговалежи през следващите дни не се очакват. Утре в низините и равнините ще се образуват мъгли й ниска облачност, които в западната част на Дунавската равнина и Тракия ще се задържат през по-голямата част от деня.

В останалите райони очакваме повече слънце, най-вече в източна България, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.

Минималните стойности ще бъдат от един-два градуса в някои котловини, до 8-9 градуса по Черноморието.

Максималните в повечето райони ще достигат между 10 и 15 градуса. По-хладно ще остане в местата с мъгли и ниска облачност, където показанията на термометрите ще бъдат под 10°.

В петък облаците над нашата страна отново ще се увеличават и до вечерта на много места ще превали. По значителни количества е възможно да паднат в Югозападна България, докато на изток все още ще има слънчеви часове и температури, като в някои райони около и дори над 15 градуса.

През почивните дни у нас ще бъде облачно и дъждовно. Вятърът ще смени посоката си от североизток и в неделя показанията на термометрите вече няма да превишава 10 градуса.

През новата седмица валежите ще спрат и областите ще намалеят на местата слънчево време. Сутрин ще бъде студено, но дневните стойности бавно ще се повишават, обясни Малкоданска.

