Малкоданска обеща най-горещия ден и лятно настроение

Предстои ни най-топлия ден за тази седмица, зарадва синоптичката на Нова телевизия Гергана Малкоданска.

След това обаче охлади страстите, като подчерта, че наближава и захлаждане.

Съботното утре ще бъде слънчево, с минимални стойности около 15, а край морето дори до 20 градуса. С много слънце ще премине и останалата част от деня, едва късно следобед на западна България облаците ще започнат да се увеличават и привечер на места в крайните западни части ще превали и прегърми, подчерта тя.

Почти през целия ден вятъра ще умерен, от югоизток и максималните температури ще достигат от 31 до 36 - 37 градуса, обясни Малкоданска.

По Черноморието лятното настроение продължава и утре с много слънце и прохладен морски бриз. Следобедните часове морската вода все още е 24 - 25 градуса, стойностите на въздуха ще достигат около 30, вълнението по крайбрежието ще започне да се успокоява.

В планините денят също ще премине със слънце, обясни тя. До обяд вятърът все още ще е слаб, след което ще се усили и привечер ще бъде с доста силни пориви. Тогава ще започне и развитие на гръмотевични бури в масивите на запад. Температурите ще са високи на 1500 м очакваме към 25 градуса.

Нощта срещу неделя силни гръмотевични бури се очакват в западна България. В неделя те вече ще настъпят и в останалата част от страната, като са възможни и градушки. Дневните стойности ще се понижават със седем - осем градуса.

През първите два дни от новата седмица облаците ще намаляват до слънцево, а във вторник отново очакваме около 35 градуса.

В сряда и четвъртък атмосферата отново ще стане нестабилна, ще има условия за превалявания с гръмотевици и леко захлаждане, обясни Гергана Малкоданска.

