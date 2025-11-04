Малкоданска обеща слънчев и топъл четвъртък, после пак студ и валежи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Седмицата ще премине с повече облаци, валежи и захлаждане. Днес ще е облачно, като през първата половина на деня ще вали в Западна България, а следобед и привечер дъждовете ще обхванат източните райони, докато в Северозападна България облаците ще се разкъсват и слънцето ще се показва макар и за кратко.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Гергана Малкоданска.

Днес с умерения северозападен вятър у нас ще нахлува по-хладен въздух, който ще понижи максималните температури в интервала от 10 до 15-16 градуса.

В планините ще облачно, мъгливо, ще се усеща умерен северозападен вятър. Очакват се и валежи, които на височина над 2000 метра ще са от сняг. Температурите ще са ниски като по върховете те ще останат около и дори под нулата.

В сряда до обяд може да превалява в крайните южни и източни райони, след което от север облачността ще почне да намалява. В четвъртък ще се радваме на повече слънчеви часове и максимални стойности до 16-17 градуса.

От петък до началото на следващата седмица отново ще е предимно облачно и на много места ще превалява дъжд, в планините - сняг. Сутрин термометрите ще показват от 5 до 10 градуса, а през деня максималните няма да превишават 15.

