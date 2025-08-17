Малкоданска пред картата на България: Само на изток ще е различно

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

След доста дълъг период със сухо и слънчево време утре ще има промяна, предупреди синоптичката на Нова телевизия Гергана Малкоданска.

През страната ще премине студен атмосферен фронт. Още от сутринта от северозапад облаците ще започнат да се увеличават и вятъра ще се усили. През втората половина на деня на много места ще се развиват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Има риск и от градушки.

Без валежи ще остане само в крайните източни части. По голямата част от страната ще се усеща захлаждане, като максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса. Само на изток показанията на термометрите все още ще достигат 34 - 35 градуса, обясни тя.

Черноморието ни и утре ще остане далеч от дъждовните области. Почти през целия ден ще бъде предимно слънчево, като едва късно следобед по северното крайбрежие ще се заоблачи. Стойностите на въздуха ще се достигат около 30 градуса, морската вода - 26 градуса, а вълнението ще е слабо, поясни Малкоданска.

Планините няма да бъдат подходящи за туризъм, предупреди още тя. Преди обяд в масивите на запад облаците ще се увеличават и до края на деня на много места ще превали и прегърми. Има опасности от градушки.

С усилване на северозапания вятър ще нахлува хладен въздух и температурите ще започнат да се понижават. Във вторник захлаждането ще продължи. Максималните стойности вече ще бъдат между 24 и 29 градуса. Превалявания ще има в южна и източна България.

В сряда и четвъртък се е предимно слънчево и отново ще се е топло.

В края на седмицата очакваме преминаването на нов студен атмосферен фронт, придружен от дъждове и ново захлаждане, обобщи Гергана Малкоданска.

