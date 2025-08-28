Малкоданска предупреди планинарите

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Синоптичката на Нова телевизия Гери Малкоданска успокои зрителите, че въпреки известното увеличаване на облачността на отделни райони на страната, засега валежи не се очакват. Дъжд над Западна България с гръмотевици се очакват чак в събота, каза тя в прогноздата си.

По Черноморието времето остава лятно без сериозни колебания, благодарение на умерения източен вятър, а морската вода запазва приятната за къпане температура от 24-25 градуса.

Малкоданска обаче предупреди планинарите, че връхните дрехи са вече задължителни за вечерните часове, въпреки добрите условия за разходки и преходи.

От началото на новата седмица температурите отново ще тръгнат нагоре, като ще достигнат типично летни стойности над 30 градуса, прогнозира синоптичката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!