Малкоданска предупреди всички на морето: Вълните ще са до 2 метра

Неделният ден ще премине спокойно, с приятни за септември стойности. Сутрин температурите вече са по-есенни. Утре в някой котловини и очакваме към 11 - 12 градуса, по-топло остава близост до морския бряг, където термометрите ще показват около 20 градуса.

На обяд над цялата страна ще бъде предимно слънчево и почти тихо. По-късно на западна България облаците ще се увеличават и до вечерта на места ще превали. В източните райони в следобедните часове слънцето ще е по-щедро, но ще духа умерен източен вятър, съобщи синоптичката на Нова телевизия Гергана Малкоданска.

Максималните стойности ще достигат от 24 - 25 градуса в североизточните райони, до около 30 в крайните и югозападни части на страната.

По Черноморието сезона е към своя край и утре по крайбрежието ще духа умерен, до силен източен вятър, който ще предизвиква вълни до около 2 м, предупреди тя.

Иначе денят ще премине с разкъсана облачност и максимални показания на термометрите към 25 градуса. Подобни са и стойностите на морската вода.

Любителите на планината утре ще се радват на доста слънце, но най-вече в часовете до обяд. През втората половина на деня в масивите на запад ще се заоблачи и късно следобед и привечер на места ще превали. Температурите по върховете ще достигат около 10 градуса.

Първият учебен ден ще започне с повече облаци и валежи. Те ще бъдат в западна и централна България, след което може да превали и на изток. Минималните температури ще бъдат около 15 градуса. Максималните ще достигат до 25.

От вторник до края на седмицата времето ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. По съществени увеличения на облачността ще има в сряда и четвъртък, съобщи синоптичката на Нова телевизия.

