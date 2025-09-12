Малкоданска предупреди за контрастно време през уикенда

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Предстоящите почивни дни ще ни предложат и слънце, и валежи. В някои райони сутрешните градуси ще са почти есенни. Утрото в събота ще бъде прохладно, с повече облаци и кратки мъгли на места в източна България. През втората половина на деня за облачаване очакваме и в централните части на страната, където ще има условия за кратки дъждове, съобщи синоптичката на Нова телевизия Гергана Малкоданска.

Предимно слънчево ще се задържи над крайните западни райони. Минималните температури ще бъдат граници от 11 - 12 градуса в котловините на запад, като ще стигат до 20 градуса около морето.

През деня ще духа умерен източен вятър и показанията на термометрите ще достигат от 25 до 30 - 31 градуса.

По Черноморието източния вятър на моменти ще бъде с доста силни пориви и ще направи морето бурно, особено следобед. Денят ще започне с повече облаци, но следобедните часове все пак слънцето често ще се показва. Температурата и на въздуха, и на водата ще бъде към 24 - 25 градуса, подчерта Малкоданска.

В планините обстановката става все по-есенна. Утре ще по-често мъгливо и облачно. Часовете около следобед на отделни места ще превали. С умерен североизточен вятър ще продължи да нахлува по-студен въздух и на 1500 м височина стойностите трудно ще превишават 16 - 17 градуса.

Неделният ден у нас ще започне с повече слънце, но следобед над западните райони ще се заоблачи и до вечерта ще превали.

За 15 септември очакваме повече облаци и валежи на много места, по интензивни в западна България. Температурите ще се понижават и максималните на запад ще достигат едва около 20 градуса.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще е доста хладно, но дневните стойности ще се повишават.

В четвъртък над северните райони е възможно да превали, а в петък отново ще бъде слънчево, съобщи прогнозата синоптичката на Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!