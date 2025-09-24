Малмьо 1:2 Лудогорец

кадър: Макс спорт

Малмьо и Лудогорец играят при 1:2 в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Петър Станич откри резултата в осмата минута след точно изпълнение на дузпа, а в 24-ата Ерик Биле удвои. Резервата Йонсен върна едно попадение в 78-ата минута.

Наставникът на българския шампион Руи Мота избра да стартира без българи в този сблъсък. Ивайло Чочев остана на пейката за сметка на триото Дуарте-Станич-Нареси. На резервната скамейка се озова и най-скъпата лятна покупка - Калоч. Маркус пък бе предпочетен в атака за сметка на Текпетей.

Голямата липса в отбрана е тази на каптана Антон Недялков. Защитникът пропуска двубоя поради контузия.

Лудогорец допусна положение пред своята врата в 90-ата секунда, когато последва фронтален шут от 13-14 метра на Болин, но Падт плонжира и улови.

Родният шампион отговори с центриране на Станич от фал в наказателното поле на съперника. При него Бусанело отявлено тушира Куртулуш, но литовският съдия не отсъди дузпа. Малко по-късно, в 8-ата минута, реферът бе привикан да изгледа положението на ВАР и промени решението си, тъй като посочи бялата точка.

С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Станич и сърбинът реализира в дясната част на вратата.

Решението не се хареса на домакинските привърженици, които започнаха да скандират "УЕФА мафия!". Оказа се, че шведското първенство е единственото от топ 30 на Европа, което все още не е въвело ВАР.

В 14-ата минута Дуарте получи пред наказателното поле на Малмьо и шутира над вратата от 25 метра. Седем минути по-късно Кристиянсен отправи опасен удар след разбъркване от корнер извън наказателното поле, но над напречната греда.

Лудогорец продължи със стабилната си игра и в 24-ата минута вкара втори гол. Той дойде отново след центриране от фал. Станич центрира към Куртулуш. Шведският бранител на "орлите" създаде суматоха и принуди вратаря Олсен да сбърка. Стражът на Малмьо не успя да избие добре топката и я прати в краката на Биле, а таранът с майсторски шут от десетина метра под гредата удвои преднината на своите, предава Спортал.

В 36-ата минута Лудогорец разигра добре, а атаката завърши с изстрел на Видал от дистанция и Олсен улови. Последва опасен набег на Болин, който се измъкна от бранителите на разградчани оставяйки очи в очи срещу Падт и шутира под ъгъл, а стражът на българския тим спаси.

Секунди преди края на редовното време за първата част реферите спестиха директен червен картон на домакините. Скогмар вдигна високо крак и удари с бутоните Нареси по бузата. Футболистът на Малмьо получи жълт картон, а играта бе спряна, за да се види дали не трябва да бъде изгонен. Този път ВАР арбитрите се смилиха над шведите и не промениха решението си, с което оставиха някакви надежди на домакините.

Това не се отрази на силното представяне на разградчани, които в даденото 6-минутно продължение на първото полувреме за малко не реализираха трети гол. Маркус стартира контраатака след центриране от фал на съперника. Крилото преодоля на скорост двайсетина метра и пусна отличен извеждащ пас към Видал. Последва набег на фланговия футболист в наказателното поле, завършвайки с мощен удар от петнайсетина метра в гредата.

Пет минути след почивката Падт улови удар от дистанция на Кристиянсен. Лудогорец отговори с много опасна контраатака в 52-ата минута. Биле получи извеждащ пас и шутира, а Олсон изби. Българският шампион овладя топката, а Видал проби отляво и отправи още един опасен удар, но от много малък ъгъл, а стражът на Малмьо пак спаси.

В 59-ата минута разградчани като по чудо не вкараха трети гол. Поредна опасна атака на "орлите" завърши с извеждащо подаване на Нареси към Видал. Крилото отправи удар, но той бе изчистен пред голлинията. Топката се озова в Станич. Сърбският плеймейкар шутира моментално, но и неговият изстрел бе избит от защитник на метър пред голлинията.

Десет минути по-късно Алмейда засече с глава центриране от корнер, а Олсен изби в корнер. Последва ново центриране от флагчето и удар с глава на централния бранител, който този път попадна в ръцете на домакинския страж.

И когато Лудогорец контролираше изцяло двубоя, а Малмьо изглежда, че се бе предал, българският тим допусна нелеп гол. Резервата Йонсен отправи слаб удар, който рикошира в Нареси и изненада Падт.

