Мълнии причиниха пет пожара в област Кърджали

Мълнии са причинили пет пожара в област Кърджали, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В потушаването на пламъците в горящи треви и храсти на изхода на град Ардино са се включили 18 огнеборци. Благодарение на своевременната намеса на пожарникарите са спасени пет вилни постройки.

Пожари са възникнали в землищата на селата Луличка и Зиморница, запалена е и горска постеля в районите на селата Бук и Конче, предаде БТА.

