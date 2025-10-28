Мълнии удрят от земята към небето

Пиксабей

Десетилетия наред мислехме, че мълнията винаги пада от небето. Но нови високоскоростни наблюдения доказват обратното: все по-често мълнии се изстрелват от земята нагоре, пробивайки облаците като електрически копия, насочени към стратосферата, пише Метео Балканс

Как се ражда „обратната“ мълния

Феноменът е известен като Upward Lightning или обратна мълния. Той се появява, когато силно електрическо напрежение се натрупа в обекти на повърхността – телевизионни кули, вятърни турбини, небостъргачи – и вместо да приемат удар, те го отдават. „Мълнията не пада, а излита,“ казва проф. Джон Рандъл от Illinois Institute of Technology.

Енергия, която изпреварва бурята

Обратните мълнии се засичат секунди преди основната буря да избухне. Смята се, че те освобождават напрежението в атмосферата, като предизвикват каскадни разряди, които могат да променят развитието на бурята. Измерените импулси достигат над 300 милиона волта – повече от енергията, отделяна при малка ядрена експлозия.

Светкавици към Космоса

Някои от тези мълнии не спират в облаците, а продължават нагоре към йоносферата. Там те създават загадъчни червени и сини отблясъци, известни като sprites и elves – електрически призраци, които могат да се видят само от спътници. „Планетата буквално изстрелва енергия към Космоса,“ казва астрономът д-р Мери Клайн от ESA.

Влияние върху климата

Ново изследване в Nature Geoscience предполага, че тези вертикални разряди влияят на химията на атмосферата, като създават азотни окиси – газове, които участват в образуването на озон.

С други думи, мълниите вече са част от климатичния цикъл.

Все по-чести и по-силни

Сателитите от програмата Lightning Imaging Sensor регистрират удвояване на случаите на обратни мълнии за последното десетилетие. Причината – по-висока влажност, по-силни електрически бури и нарастващ брой високи метални структури.

Светкавици, които пренаписват законите

„Това не е просто метеорологичен ефект,“ казва проф. Рандъл. „Това е доказателство, че атмосферата на Земята се държи като гигантски електрически организъм.“

