Мълния падна в увеселителен парк в Швеция, няколко души пострадаха

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Няколко души бяха ранени, включително един сериозно, когато мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция в неделя, съобщиха от парка и служители.

„Днес имахме силна гръмотевична буря над Тоселила, мълнии паднаха в района. Няколко души са ранени“, съобщиха от парка Тоселила Соммарланд в публикация във фейсбук.

Първоначално беше съобщено, че няма сериозни наранявания, но по-късно местните здравни служители съобщиха, че 45-годишна жена е в болница със „сериозни наранявания“. Други двама са откарани в болница с линейка. Двама възрастни и пет деца също са потърсили помощ, предава БГНЕС.

„Всички са с леки наранявания“, се казва в изявление на регионалния здравен орган Регион Скане.

Служителите на увеселителния парк са предвидили бурята и са се уверили, че няма посетители на атракционите или в басейните на аквапарка. Мълния обаче паднала върху дърво и група, преминаваща наблизо, е ударена от падащи отломки.

Шведският метеорологичен и хидрологичен институт (SMHI) издаде в неделя предупреждения за големи части от Южна Швеция, тъй като гръмотевични бури и проливни дъждове преминаха през региона.

Редактор "Екип на Петел",

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