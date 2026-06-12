Мълния повали дърво в Смолян

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мълния падна тази сутрин в района на автогарата в смолянския квартал Устово по време на гръмотевична буря с проливен дъжд, предава БТА. Няма пострадали хора, но е поразено дърво в непосредствена близост до обществената тоалетна, а друго е надвиснало опасно.

Пряк очевидец на инцидента е работникът по чистотата към Община Смолян Кина Симова. „Подреждах си инструментите и ги прибирах в малкия павилион. В този момент удари мълнията и дървото падна. Ако бях отпред, щях да остана на място“, каза Симова за БТА.

От Областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха, че след получен сигнал за паднала мълния върху дърво на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарникарите са отстранили поразеното дърво, като са го нарязали и обезопасили района. Вследствие на инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на Автогарата.

Заместник-кметът на Община Смолян Мариана Цекова, че служител на общината е изпратен на мястото на инцидента. Уведомени са и собствениците на имота – транспортната фирма „Рожен Експрес“.

Гръмотевичната буря премина над Смолян рано тази сутрин, като на места бе придружена от интензивни валежи.

Редактор "Екип на Петел",

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