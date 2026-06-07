Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер

кадър: Петел

Около 30 крави и телета са загинали, след като мълния е ударила стадо в местността Старчовец край Калофер.

По първоначална информация животните са били събрани под дърво по време на буря, когато гръмът е поразил мястото, предаде БНТ.

Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района.

Местността Старчовец се намира в Калоферския балкан, на около 7 километра северно от Калофер, извън територията на Национален парк Централен Балкан. Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди.

Редактор "Екип на Петел",

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