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Мълния удари 20-годишен младеж в София

17.06.2019 / 22:39 1

Лекарите не са успели да го спасят

Мълния удари 20-годишен младеж в София тази вечер. Инцидентът е станал между блоковете в ж.к. „Люлин”. Младежът е разхождал кучето си.

На място веднага е извикан екип на Спешна помощ. Момчето е откарано към „Пирогов”, но е починало непосредствено преди бъде вкарано в Противошокова зала.

На мястото, където е паднала мълнията, има полиция, както и линейки, които помагат на шокираните свидетели на нелепия инцидент.

Домашният любимец на младия мъж също не е оцелял. 

 

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n eXu s (преди 27 минути)
Рейтинг: 53290 | Одобрение: -54965

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