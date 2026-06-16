Малолетен е в болница след удар с тротинетка в автобус във Варна

Снимка: Пиксабей

Малолетен варненец се озова в болницата, след като с тротинетката си се е ударил в дясната страна на автобус.

За инцидента, случил се вчера, при който тийнейджърът е управлявал детска тротинетка по път без предимство, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Младежът е с фрактура на лопатката, настанен е в травматология и е без опасност за живота.

Пътничка в автобуса е с контузии на лявото рамо и гръдния кош, както и с прорезна рана на главата, освободена е за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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