реклама

Малолетен се качи на "Фолксваген", помете две момиченца на пътя и ги прати в болница

03.06.2019 / 15:45 1

Снимка Булфото

Кошмарен инцидент е станал в село Стефан Караджа, във Варненско. Малолетно момче се качило зад волана на "Фолксваген" и подкарал колата. По време на движение, губи контрол над автомобила и блъска две пешеходки – непълнолетно момиче от Суворово и малолетно момиче от селото, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.


реклама
 

Инцидентът станал в четвъртък в около 21,40 часа.

Вследствие на инцидента малолетното момиче получава фрактура на бедро и е настанено за лечение в МБАЛ "Св. Анна", без опасност за живота. Другото момиче е получило контузни наранявания.  

По случая е образувано досъдебно производство.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
2
n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 42796 | Одобрение: -58724
Селските дебили направо се изпотрепаха! И на всичко отгоре се обиждат, като им кажеш, че са с недоразвити мозъци (95% от пишещите тук)!
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL) //// Родствени държави около Балканите: BG, RO, MK, HR, HU, AL, KOS. По света наши роднини: TAT, DAG, IR, AFG. HTTP://protobulgarians.com
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама