Малолетен се качи на "Фолксваген", помете две момиченца на пътя и ги прати в болница

Снимка Булфото

Кошмарен инцидент е станал в село Стефан Караджа, във Варненско. Малолетно момче се качило зад волана на "Фолксваген" и подкарал колата. По време на движение, губи контрол над автомобила и блъска две пешеходки – непълнолетно момиче от Суворово и малолетно момиче от селото, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

Инцидентът станал в четвъртък в около 21,40 часа.

Вследствие на инцидента малолетното момиче получава фрактура на бедро и е настанено за лечение в МБАЛ "Св. Анна", без опасност за живота. Другото момиче е получило контузни наранявания.

По случая е образувано досъдебно производство.

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