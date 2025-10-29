Малолетни пребиха 10-годишно момче в Самоков

Снимка: Булфото

Трима малолетни са предадени на прокуратурата за нанесен побой на друго момче в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Работата по случая започнала след получен сигнал от мъж, че в парк „Крайискърец“ 10-годишният му син е бил нападнат и набит от три други деца.

След проведени активни оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили извършителите – на 8, 10 и 11 години от същия град, предава Дарик.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!