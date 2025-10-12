Мамят ни с българските картофи

Пиксабей

През тази година българските картофопроизводители се сблъскват с тежка реколта, но на пазара това едва ли ще доведе до поскъпване на продукта. Причината – масов внос от чужбина на ниски цени, който засяга родните фермери.



„Неприятна пролет, забавена сеитба, после големи жеги – това постави производството в изключително неблагоприятна ситуация“, обяснява Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на картофопроизводителите, пред Нова телевизия.



Липсата на валежи и пресъхналите водоизточници за поливане допълнително влошават положението. Дори при прибирането на реколтата в момента, сухата почва и дъждовете от последните дни затрудняват работата.

„Черешката на тортата са над 160 литра дъжд, което блокира възможността да се работи в полетата за около седмица“, допълва Джиков.



Докато българската реколта е слаба, чуждестранните страни отчитат отлични добиви, което води до свръхпроизводство. На пазара у нас се появяват евтини западни картофи, които оказват натиск върху цените.

„Себестойността на килограм български картофи е над 85 стотинки, а на пазара се предлагат за около 50 стотинки“, казва Джиков.

Фермерите предупреждават и за нелоялни практики, при които вносен картоф се препакетира и се предлага като български.

„Има хора, които искат български картоф, но някои прекупвачи вкарват вносен и го представят за български“, разказва Георги Механджийски, картофопроизводител от село Широки дол.



Надежда за подпомагане



Производителите се надяват Министерството на земеделието да продължи да развива инструментите за управление на риска в земеделието, за да могат в години на ниски добиви да разчитат на компенсации и подпомагане.

„Това е важно, защото природните аномалии могат да ударят суровините и качеството на продукцията“, подчертава Механджийски.

