Ман Сити не успя да победи Съндърланд

кадър: Спортал

Манчестър Сити завърши наравно 0:0 при гостуването си на Съндърланд в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг.

Двата тима изиграха доста равностоен и динамичен сблъсък с положения и пред двете врати, но в крайна сметка след добра игра на защитите, отлични спасявания на двамата вратари и липса на късмет в определени ситуации до попадение така и не се стигна.

Това равенство потвърди за пореден път отличния сезон на Съндърланд, а в същото време остави “гражданите” на цели четири точки от водача в подреждането Арсенал, предаде Спортал.

Добрата новина за гостите бе завръщането на Родри, който след доста време извън строя поради проблеми, се появи на почивката на срещата и изигра цяло второ полувреме.

