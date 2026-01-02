реклама

Ман Сити не успя да победи Съндърланд

02.01.2026 / 00:15 0

кадър: Спортал

Манчестър Сити завърши наравно 0:0 при гостуването си на Съндърланд в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг.

Двата тима изиграха доста равностоен и динамичен сблъсък с положения и пред двете врати, но в крайна сметка след добра игра на защитите, отлични спасявания на двамата вратари и липса на късмет в определени ситуации до попадение така и не се стигна.

Това равенство потвърди за пореден път отличния сезон на Съндърланд, а в същото време остави “гражданите” на цели четири точки от водача в подреждането Арсенал, предаде Спортал. 

Добрата новина за гостите бе завръщането на Родри, който след доста време извън строя поради проблеми, се появи на почивката на срещата и изигра цяло второ полувреме.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама