Ман Юнайтед поведе на Нюкасъл на Боксинг дей

кадър: Спортал

Манчестър Юнайтед и Нюкасъл играят при 1:0. Патрик Доргу откри резултата в 25-ата минута.

Двата тима очаквано започнаха на високи обороти и още в 3-ата минута домакините получиха добра възможност. Тя дойде след изпълнение на корнер от Мейсън Маунт, но ударът на Каземиро с глава бе много неточен. В 10-ата минута Фабиан Шер направи сериозна грешка при изнасянето на топката, Матеус Куня пресече, но ударът на Люк Шоу бе блокиран. Секунди след това Патрик Доргу намери Бенямин Шешко по отличен начин с ниско центриране, но словенецът не успя да намери вратата от отлична позиция, видя Спортал.

Гостите отговориха мигновено, достигайки на свой ред до ъглов удар. Центрирането в наказателното поле бе засечено от Бруно Гимараеш, довело до инстинктивно спасяване на Сене Ламенс. Малко след това Джейкъб Мърфи получи в добра позиция, но бе блокиран. В 19-ата минута Каземиро сгреши в опит да пресече едно подаване в наказателното поле и вместо това почти асистира на Джекъб Рамзи, който бе блокиран до аутлинията. Гостите достигнаха до няколко последователни ъглови удара в тези минути, които създаваха доста проблеми на домакините.

В средата на първата част “червените дяволи” отново опитаха да вдигнат оборотите. Първо при атака на скорост Матеус Куня нахлу в пеналта и стреля в долния десен ъгъл, но Аарън Рамсдейл спаси. Веднага след това дълга топка бе лошо изчистена от гостите, но тя отиде право на крака на Патрик Доргу, който с много силен и плътен удар реализира за 1:0.

В единствения двубой на Боксинг дей през тази година и в откриващата среща от 18-ия кръг на Премиър лийг. Двата тима имат едно от емблематичните противопоставяния в ерата на Висшата лига и мачовете по между им винаги носят огромен заряд. В момента “червените дяволи” са седми в подреждането и при успех днес поне временно ще се изравнят по точки с Челси и Ливърпул, които са четвърти и пети. От своя страна “свраките” са 11-и, но биха се изравнили именно с днешния си противник при победа на “Олд Трафорд”.

