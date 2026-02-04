Манчестър Сити 3:0 Нюкасъл на полувремето

кадър: Пиксабей

Манчестър Сити и Нюкасъл играят на "Етихад" при резултат 3:0 в мач-реванш от 1/2-финалите за "Карабао Къп". Омар Мармуш откри резултата в 7-ата минута, а отново той удвои в 29-ата минута. В 32-рата минута се разписа и Тижани Райндерс. "Гражданите" са в силна позиция, тъй като спечелиха първия двубой с 2:0.

Пеп Гуардиола e направил доста промени в състава си, като на пейката остават играчи като Ерлинг Холанд, Джанлуиджи Донарума, Родри и Раян Шерки. Така атаката ще води Омар Мармуш, а той ще има подкрепата на Антоан Семеньо и Фил Фоудън. Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О'Райли ще бъдат триото в средата на терена.

Еди Хау пък залага на Ник Волтемаде на върха на атаката, а Антъни Гордън и Джо Уилок ще го подкрепят в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Джейкъб Рамзи и Сандро Тонали, а в ролята на халф-бекове ще действат Киърън Трипиър и Люис Хол, предаде Спортал.

Манчестър Сити почти уби интригата в мача още в 7-ата минута, откривайки резултата. Омар Мармуш бе изведен зад защитата, Дан Бърн се хвърли в краката му в опит да го блокира, но топката рикошира в крака на египтянина и прехвърли вратаря за 1:0.

Нюкасъл можеше да се върне в мача в 9-ата минута, когато Волтемаде изведе Джо Уилок сам срещу вратаря, но той се засуети и Джеймс Трафорд се хвърли в кратата му и му попречи да стреля към вратата.

Две минути по-късно Тижани Райндерс бе изведен в близост до вратата на съперника и стреля от малък ъгъл, но малко не му достигна да се разпише.

В 20-ата минута Антоан Семеньо опита удар извън наказателното поле, но точността му изневери и топката мина встрани от целта.

Секунди по-късно Нюкасъл пропиля втора огромна възможност. Антъни Гордън бе изведен сам срещу Джеймс Трафорд, но и този път вратарят спечели битката на нерви, спасявайки удара на крилото.

В 29-ата минута Киърън Трипиър стреля опасно от фаул, но Трафорд отново уверено спаси.

Секунди по-късно обаче Сити добави втори гол на сметката си. Домакините организираха контраатака, Антоан Семеньо бе изведен в наказателното поле и центрира успоредно на голлинията, където Киърън Трипиър не успя да изчисти, а вдигна топката във въздуха, което позволи на Омар Мармуш с глава да я прати в мрежата за 2:0.

В 32-рата минута падна и трети гол. "Гражданите" организираха нова светкавична контраатака, Семеньо финтира защитник в наказателното поле, а притичалият Тижани Райндерс стреля във вратата за 3:0.

В 37-ата минута Райндерс имаше нов шанс да стреля от малък ъгъл и само правилното заставане на Аарън Рамсдейлс попречи да се стигне до гол, след като топката го удари с доста голяма сила в корема.

В 40-ата минута и Нико Гонсалес отправи точен удар, но отново Рамсдейл бе на мястото си и уверено улови.

В добавеното време на полувремето Нюкасъл имаше нов шанс след изстрел с глава на Свен Ботман, но отново Трафорд бе непробиваем.

