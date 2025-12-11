Манчестър Сити победи като гост Реал Мадрид в Шампионската лига

снимка: Пиксабей

Манчестър Сити се възползва от проблемите на Реал Мадрид и записа победа с 2:1 на “Бернабеу” в мач от Шампионската лига. Родриго даде аванс на домакините в 28-ата минута и вдъхна надежди на феновете, но още до почивката съперникът обърна след попадения на Нико О’Райли (35’) и Ерлинг Холанд (43’-дузпа).

Този резултат може да доведе до сътресения на треньорския пост на “белите”, защото тимът е само с две победи в последните си осем мача във всички турнири. Още в навечерието на двубоя имаше информации, че бъдещето на наставника Чаби Алонсо зависи от тази среща. По отношение на себераздаване играчите на Реал бяха на ниво, но пък с лекота допуснаха бърз обрат, а после пропиляха поне три чисти положения, а в края удариха и греда. На всичко отгоре домакините не можеха да разчитат на Килиан Мбапе, който преди мача имаше болки в крака и беше записан сред резервите, но си остана на пейката, предаде Спортал.

В същото време Сити действаше по-опростено, но пропусна да си осигури по-добър аванс в течение двубоя.

Това беше среща от шестия кръг на основната фаза на ШЛ, като след нея и двата отбора са в топ 8 преди финалните два кръга.

Разликата между двата отбора преди срещата е две точки в полза на “кралете”. Испанците обаче са в криза на резултати и има информации, че този сблъсък може да е последен шанс на треньора Чаби Алонсо да спаси поста си. Килиан Мбапе е резерва за Реал, след като от вчера се оплаква от болки в крака, а отделно е със счупен пръст на ръката. Тимът е разкъсван от проблеми с контузени футболисти, заради което тази вечер от първата минута започна младият нападател Гонсало Гарсия. Капитанът Федерико Валверде действа като десен бек.

