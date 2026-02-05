Манчестър Сити спечели категорично реванша с Нюкасъл

кадър: Х

Манчестър Сити спечели категорично и реванша с Нюкасъл от 1/2-финала за "Карабао Къп".

Макар да излезязоха без част от звездите си в този мач, "гражданите" отново бяха категорично по-добрият тим и се наложиха с 3:1 на своя "Етихад". Те бяха спечелили с 2:0 и първия мач, като така с общ резултат 5:1 отиват на финала срещу Арсенал на "Уембли".

Омар Мармуш отбеляза първите две попадения в 7-ата и 29-ата минута, а третият гол бе дело на Тижани Райндерс в 32-рата минута. За гостите се разписа Антъни Еланга в 63-тата минута. Тази загуба пък окончателно сложи точка на надеждите на "свраките" да защитят трофея си от миналия сезон.

Пеп Гуардиола направи доста промени в състава си, като на пейката останаха играчи като Ерлинг Холанд, Джанлуиджи Донарума, Родри и Раян Шерки.

Така атаката се води от Омар Мармуш, а той ще имаше подкрепата на Антоан Семеньо и Фил Фоудън. Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О'Райли бяхатриото в средата на терена.

Еди Хау заложи на Ник Волтемаде на върха на атаката, а Антъни Гордън и Джо Уилок го подкрепяха в предни позиции.

В средата на терена си партнираха Джейкъб Рамзи и Сандро Тонали, а в ролята на халф-бекове действаше Киърън Трипиър и Люис Хол.

