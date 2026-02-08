Манчестър Сити спечели лудо дерби на "Анфийлд" и остана в битката за титлата

Стопкадър Диема Спорт

Футболна драма в мач между колоси в английското първенство.

Манчестър Сити остана в битката за титлата с Арсенал, след като се добра до изключително ценна победа с 2:1 над Ливърпул, дошла след късен обрат на "Анфийлд" в голямото дерби от 25-ия кръг на Премиър лийг. Срещата бе много важна за целите и на двата отбора.

"Гражданите" доминираха през първата част, но не успяха да стигнат до гол. Нещата се обърнаха след почивката, когато шампионите контролираха играта и заслужено поведоха след поредното брилянтно изпълнение на Доминик Собослай (74') от пряк свободен удар. Десет минути след това Бернардо Силва изравни. В добавеното време главният рефер Крейг Поусън отсъди дузпа за Манчестър Сити за нарушение на Алисон срещу Матеус Нунеш в ситуация, в която португалецът нямаше как да стигне до топката.

Действията на стража обаче бяха много неразчетени. Ерлинг Холанд реализира дузпата. След това Аит-Нури пропусна още една ситуация, а Донарума запази преднината на Сити с изключителна намеса.

В десетата минута на добавеното време топката отново влезе във вратата на Ливърпул, но след намесата на ВАР попадението бе отменено, а Доминик Собослай бе изгонен.

След цялата драма Сити остана на шест точки зад Арсенал, а Ливърпул изостана от Манчестър Юнайтед и Челси в битката за четвъртото и петото място.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!