"Манчестър Сити" започна във Висшата лига с 4:0 като гост на "Уулвърхямптън"

снимка: Пиксабей

Манчестър Сити разби с 4:0 "Уулвърхямптън" в мач от първия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд на два пъти, Тижани Райндерс и Раян Шерки се разписаха за убедителния успех на "гражданите". Страхотен дебют направи привлеченият от Милан Райндерс, който се отличи и с асистенция, а също така бе с основна заслуга за първия гол на Холанд.

Мениджърът на "небесносините" Хосеп Гуардиола започна с три от новите попълнения на отбора, като освен нидерландския халф стартираха Джеймс Трафърд и дошлият именно от "вълците" Раян Аит-Нури.

Преди началото на срещата феновете на "Уулвърхямптън" направиха хореография, посветена на бившия играч на тима Диого Жота. На "Молиню" присъстваше и семейството на загиналия в катастрофа португалец - неговите родители и съпругата му Руте Кардосо, които бяха специални гости на клуба, предаде gol.bg.

Сити доминираше от самото начало на двубоя и в 19-ата минута създаде първата голяма възможност. Доку изведе отляво Силва, който центрира към далечната греда, където Холанд засече с глава, но не успя да натисне топката и да я прати в опразнения ъгъл.

Домакините отговориха и в 26-ата минута Мунеци прати с глава топката във вратата на Трафърд след центриране отдясно. Попадението обаче бе отменено заради засада. Малко след това "гражданите" сгрешиха при изнасянето на топката и Мунеци получи на чиста позиция. Трафърд спаси, но така или иначе играчът на "вълците" пак бе в положение на засада.

След това "Манчестър Сити" отново натисна и логично поведе в резултата. В 34-ата минута Райндерс, който бе привлечен за заместник на Кевин Де Бройне, показа брилянтна техника, освободи се от двама съперникови играчи, след което с прехвърлящо подаване изведе Рико Люис. Английският талант веднага центрира по земя към далечната греда, където Холанд засече топката в празната врата.

По-малко от три минути по-късно тимът на Гуардиола удвои преднината си. Оскар Боб пресече неразчетено подаване в центъра, напредна с топка в крака и пусна вляво към Райндерс, който бе точен с презицен удар в далечния ъгъл.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!