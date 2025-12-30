Манчестър Юнайтед и Уулвърхамптън играят при 1:1

кадър: Спортал

Отборите на Манчестър Юнайтед и Уулвърхамптън играят при резубтат 1:1 на "Олд Трафорд" в среща от 19-ия кръг на Премиър лийг. Джошуа Зиркзее откри резултата в 27-ата минута. Ладислав Крейчи изравни в 45-ата минута.

Рубен Аморим отново има доста проблеми с окомплектоване на състава си. Той е избрал да започне мача с доста атакуващ състав с Бенямин Шешко на върха на атаката и Матеус Куня, Джошуа Зиркзее и Патрик Доргу, които да го подкрепят в предни позиции. В средата на терена пък ще си партнират Мануел Угарте и Каземиро, предаде Спортал.

Роб Едуардс пък излиза с Толу Арокодаре като изнесен нападател и Матеуш Мане и Хий-Чан Хуан зад гърба му. Джаксън Чачуа и Уго Буено ще бъдат на двете крила, а Жоао Гомеш и Йон Ариас ще действат в средата на терена.

Първата голова възможност за домакините дойде малко куриозно. Люк Шоу за малко да отбележи директно от корнер, ако не беше добрата намеса на вратаря Жозе Са.

В 15-ата минута Бенямин Шешко овладя топката на аутлинията, успя да се обърне и да стреля от малък ъгъл, като не бе никак далеч от целта.

Първият шанс за гостите се откри пред Хий-Чан Хуан. В 20-ата минута той си освободи пространство пред наказателното поле и стреля, но над вратата.

В 27-ата минута обаче резултатът бе открит. Ейдън Хевън отне топката, напредна и подаде за Зиркзее пред наказателното поле. Първоначално нидерландецът опита пас с пета, който обаче не се получи, той обаче отново взе топката, нагласи си я и стреля, а след рикошет тя излъга вратаря и се оплете в мрежата за 1:0.

В 34-тата минута Бенямин Шешко имаше добър шанс да обстрелва вратата с глава, но ударът му бе право в ръцете на Жозе Са.

Хий-Чан Хуан за втори път имаше шанс да обстрелва вратата на Сене Ламенс от дистанция в 36-ата минута, но и този път не бе точен.

Две минути по-късто обаче отново "червените дяволи" имаха отлична възможност, като Патрик Доргу отправи диагонален изстрел по земя, който профуча на сантиметри от целта.

При последвалия корнер пък домакините бяха дори още по-близо до гола, но изстрел с глава на Бенямин Шешко се отби от гредата.

В края на полувремето и Уулв се събуди и създаде няколко добри положения. В 40-ата минута Толу Арокодаре стреля отблизо с глава, но малко над напречната греда. Минута по-късно пък Уго Буено получи пас в наказателното поле и шутира по земя, като принуди Сене Ламенс да прави спасяване с крак. Белгиецът трябваше да се намесва решително и няколко секунди след това след далечен изстрел на Матеуш Мане.

Силните минути за гостите им донесоха и изравняване на резултата. В 45-ата минута при центриране от корнер Зиркзее не успя добре да изчисти топката, която стигна до Ладислав Крейчи на задната греда, а той с глава я насочи във вратата за 1:1.

Втората част започна с натиск на Юнайтед и в 50-ата минута Матеус Куня стреля от воле, но доста неточно над вратата.

След това в 52-рата минута Бенямин Шешко от чиста позиция стреля с глава, но право в ръцете на вратаря Жозе Са.

В 55-ата минута гостите можеха да подарят втори гол на съперника. Йерсон Москера много лошо върна топката към вратата си и за малко да си отбележи автогол, ако не бе блестящата намеса на вратаря Са.

