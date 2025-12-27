Манчестър Юнайтед спечели дербито с Нюкасъл

кадър: Спортал

Манчестър Юнайтед спечели с минималното 1:0 в домакинството си на Нюкасъл в истинска класика на “Боксинг дей”.

Единственото попадение бе дело на Патрик Доргу (25’) в средата на първата част, като датският футболист изигра вероятно най-добрия си двубой с екипа на английския тим. Вероятно най-забалежителното в срещата обаче бе подходът на Рубен Аморим, който за първи път реши да излезе в схема с четирима бранители, а не досегашните трима, които му донесоха много критики, допълва Спортал.

Двата тима си поделиха по едно полувреме, като “червените дяволи” се представиха много по-добре през първата част, докато по-голямата част от второто полувреме премина пред наказателното поле на Сене Ламенс.

С този успех Манчестър Юнайтед се изкачи до петото място и се изравни по точки с Челси и Ливърпул. От своя страна Нюкасъл продължава да е на 11-ата позиция.

