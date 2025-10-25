Манията става повсеместна: И Андрей го сложи

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Манията е заразна. И Андрей Арнаудов от тв дуета Иван и Андрей, е с мистериозен пръстен.

Наблюдателни зрители видяха бижуто на показалеца на дясната ръка на шоумена в „Пееш или лъжеш“, където той е сред панелистите, заедно с Мария Игнатова и Иван Христов.

В последното издание той дори си играеше с пръстена, въртеше го около пръста си, вадеше го, слагаше го.

Пръстенът на показалеца обикновено означава амбиция, лидерство и сила на характера. Той символизира желание за власт, авторитет и себеутвърждаване, като в миналото крале и знатни личности често са носили пръстени на този пръст. Носенето на такъв пръстен може също да служи за повишаване на самочувствието и увереността.

Преди повече от месец подобен пръстен бе забелязан, но на палеца и на лявата ръка на водещия на “Сделка или не“, Ненчо Балабанов.

Според зрители това е пръстен на настроението. Този аксесоар променя цвета си според настроението на своя притежател. Той сменя цвета си всеки път, когато емоциите се променят. Пръстени на настроението са съществували още преди 50 години.

В самия пръстен са вградени течни термокристали, които променят цвета му от син, на зелен, жълт, кафяв, лилав, сив или черен.

Когато хората са щастливи, пръстенът на настроението става тъмно син, а когато са стресирани, той трябва да се промени на черен. Ако пък са объркани или изпитват смесени емоции, пръстенът става светло зелен.

