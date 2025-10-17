реклама

Манолов: Без пенсии за работещите пенсионери

17.10.2025 / 14:44 2

Кадър Нова 

Работещите пенсионери не би трябвало да получават пенсия, защото тя е заместващ, а не съпътвстващ доход, заяви по БНТ лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов. 

"Който има сили да работи и след пенсионна възраст, нека работи, но не е редно да взима и пенсия, и заплата", смята Манолов. Той подчерта, че това е принципно положение, макар че на него не му отива да говори такива неща. 

"Ние нямаме проблем с това да не се плащат осигуровките на държавните служители, защото, когато държавата започна да ги плаща, те бяха извадени от заплатите. Заплатите бяха намалени, за да се поемат осигуровките", обясни синдикалистът. 

По думите му, ако сега държавата спре да плаща осигуровки, те трябва да се върнат обратно в заплатите. А това означава, че ще се повишат парите при осигурително събитие, обясни лидерът на КТ "Подкрепа". 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
1
MrBean (преди 20 минути)
Рейтинг: 192409 | Одобрение: -1996
Комунистът си е комунист.Девизът : който не работи....,се отнася само за баламите.А такива хитреци като него само ядат,без да работят разбира се.
2
1
kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 519440 | Одобрение: 96215
Този Манолов кога ще се спъне 5-6 пъти на главата си.....? В коя държава спират пенсията, ако човекът работи.....? Ето в Германия например гласуваха ако допълнителния доход е до € 2 000, да не се облага, но пенсията си върви.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама