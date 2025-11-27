Манолов: Бюджетът не е върнат, а замразен

Кадър БНТ

Синдикати, работодатели и правителство започват интензивни преговори в "тишина"

Процедурите по приемането на държавния бюджет са временно замразени, а не оттеглени, за да може финансовата рамка да бъде прецизирана. Това обяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов след ключова среща в централата на ГЕРБ между управляващите, синдикатите и работодателските организации.

"Бюджетът не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък, за да може доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК," заяви Манолов, цитиран от БНР.

Възстановяване на диалога

Синдикалният лидер потвърди, че започва активна съвместна работа между социалните партньори и правителството за постигане на консенсус по финансовата рамка. Той подчерта необходимостта от дискретност в този процес.

"Започваме работа с работодателите с правителството. Тези разговори обичат тишината, нека да приключим и тогава да говорим," посочи Манолов.

Риск от протести

Въпреки възстановения диалог, напрежението в социалния сектор остава. Президентът на КТ "Подкрепа" не отхвърли възможността за стачни действия, ако исканията на работещите не бъдат чути.

"Не изключвам възможността отново да има колеги, които да искат да протестират," коментира той в ефира на националното радио.

