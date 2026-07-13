Манолова: "Кошница с грижа" на веригите е подигравка с хората и нагла лъжа

Кадър Bulgaria On Air

Обещаха цените да тръгнат надолу, но българите още не го усещат на касата. Плащаме все повече, а получаваме все по-малко.

"Търговските вериги искаха да си направят PR на гърба не само на правителството, но и на гърба на българските граждани. "Кошницата с грижа", която веригите обещаха, се оказа пълен провал, подигравка с хората и нагла лъжа в очите на българското правителство", коментира лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в предаването "Денят On Air".

По думите ѝ "Кошница с грижа" практически няма и хората с право не я виждат, но според нея резултатите от законодателството на "Прогресивна България" скоро ще бъдат налице.

Критики към търговските вериги и контролните органи

"Гаврата с българските производители е брутална. КЗК обяви миналата година, че надценките в търговските вериги стигат до 130%, а надценките на млечните продукти в България са най-високите в Европа", отбеляза Манолова.

Според лидера на "Изправи се.БГ" контролните органи не си вършат работата, но ако са на мястото си, ще има последствия за търговските вериги.

Предупреждение за изравнителните сметки за парно

Манолова обяви, че хората, които ползват парно, би трябвало до 15 юли да получат своите изравнителни сметки.

Тя призова гражданите да не чакат да получат в пощенската си кутия сметката, а да проверят в сайта на дружеството, като уточни, че до 31 август е окончателният срок, до който може да се възразява срещу изравнителните сметки.

"Те ще бъдат неприятно изненадани. Цялата сага с изравнителните сметки отново беше решена в ущърб на потребителите", подчерта Манолова пред Bulgaria ON AIR, като заяви, че някъде сметките се оскъпяват с 60%.

Обвинения към топлинните счетоводители

Лидерът на "Изправи се.БГ" е на мнение, че министрите искат да угодят на топлинните счетоводители.

"Сметките и за топлинно разпределение, и за сградна инсталация се нагласяват. Трябва да излязат по някакъв начин и топлинните счетоводители ги нагласяват", каза Манолова.

Машинното гласуване и избирателните списъци

Лидерът на "Изправи се.БГ" каза, че изцяло машинното гласуване би намалило броя на невалидните бюлетини и би пресякло купения вот.

Манолова призова за изчистването на избирателните списъци, като уточни, че донякъде машинното гласуване решава и "проблема с мъртвите души".

Редактор "Екип на Петел",

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