Манолова: Не е вярно, че депутатите са озаптили А1, Виваком и Йетел

“Трите телекома - А1, Виваком и Йетел, се отказаха от едностранната индексация, веднага след като заведохме колективни искове срещу тях. Вместо това обаче заложиха увеличаването на цените по друг начин: при сключване на двугодишните договори увеличението на цената през втората година е предварително фиксирано. Тоест цената ще расте без едностранна индексация, а гражданинът няма как да противопостави на това.”

Така Мая Манолова коментира промените в Закона за електронните съобщения, приети от парламента през изминалата седмица в своя позиция в социалните мрежи.

Бившият омбудсман припомни, че депутати от всички цветове са се похвалили възторжено с твърдението, че потребители нямало вече да се плащат неустойки, когато поискат прекратяване на договора заради едностранна индексация на мобилната услуга.

“Или казано с други думи, поправката, с която се хвалят депутатите, е напълно безсмислена - тя не прегражда възможностите на мобилните оператори да си вдигат цените.” - заяви Манолова.

По нейни думи, трябва да се приеме Законът “Антиспекула”, който предвижда цените на мобилните услуги да се замразят до нивата към 1 януари 2025 г. и да се забранят всякакви видове неустойки - за предсрочно прекратяване на договор, за връщане на отстъпки за тарифните планове и мобилните устройства при предсрочно прекратяване, както и за невърнато в “търговски вид” оборудване, както и предварителното плащане за събиране на суми от колекторски фирми, от което граждани се жалват непрекъснато.

