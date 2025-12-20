Манолова: Не увеличавайте цената на водата от 1 януари

снимка Булфото

Гражданската платформа "Изправи се.БГ" настоява за мораториум върху цените на ВиК услугите и призовава министъра на регионалното развитие да се намеси решително. Формацията, водена от Мая Манолова, внесе официално становище до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) срещу планираното увеличение на цените на водата, което трябва да влезе в сила от 1 януари 2026 година, предаде БТА.

Повод за реакцията е предстоящото закрито заседание на енергийния регулатор този понеделник, 22 декември, на което ще се обсъждат новите цени за редица области в страната.

Удар по джоба на потребителите

Според разчетите на КЕВР се предвижда сериозен скок на цените в цялата страна. За област Русе планираното увеличение е с 8.87%. В други региони поскъпването е още по-драстично – 13.2% за Кърджали и 11.2% за Благоевград. За столицата скокът е с 9.26%, а във Враца и Велико Търново съответно с 8.48% и 8.32%.

"Подобно драстично повишение на цените е несправедливо предвид ситуацията в страната през последните месеци, белязана от безводие, нарушено водоснабдяване и водни режими в десетки населени места", заяви Мая Манолова, цитирана от БТА.

Поскъпване без качество

От "Изправи се.БГ" изтъкват три основни аргумента против увеличението, базирани на самия доклад на КЕВР. На първо място е липсата на подобрение в услугата – 32 ВиК оператора не изпълняват показателите за ефективност, като за част от тях е констатирано "пълно неизпълнение".

Вторият сериозен проблем са огромните загуби на вода, които не намаляват въпреки по-високите цени през годините. Данните показват, че средните общи загуби по мрежата през 2024 година са 60.25%, което е незначително подобрение спрямо 61% през 2017 година.

Третият аргумент е липсата на прозрачност при формирането на цените. Регулаторът използва сложна формула, включваща инфлация и социална поносимост, но конкретните отчетни данни на дружествата не са публични.

Конкретни примери за неефективност

Манолова даде за пример ситуацията в Плевен, където въпреки водния режим и увеличението на загубите на вода до над 71%, се предвижда нов скок в цената с 6.85%.

"Как може да бъде обяснено на гражданите на Плевен, които месеци наред бяха без вода, че водата, която нямат, ще бъде увеличена с 6.85%. Как ще обясните на гражданите на Велико Търново, които протестираха срещу безводието, че цената на водата се увеличава с 8.32%?", попита риторично Мая Манолова.

Призив за държавна намеса

От платформата настояват ресорният министър, в качеството си на принципал на ВиК холдинга, да разпореди замразяване на цените на досегашните нива, ако КЕВР приеме увеличението.

"В условията на драстично поскъпване на живота, повишаване на цените на храните, стоките от първата необходимост и лекарствата в периода на приемане на еврото е необходима ясна държавна политика за защита на населението, която да включва и замразяване на битовите сметки", категорична бе Манолова.

