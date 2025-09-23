Снимка: Булфото

Разраства се скандалът около намерението на "Топлофикация София" да остави абонатите си за 90 дни без парно и топла вода до Нова година. От дружеството съобщиха днес, че планът е прекъсванията да са на различни места за по 15 дни.

"От 15 години дружеството е собственост на Столичната община. 13 от тях под ръководството на Фандъкова и 2 на Терзиев и настоящия общински съвет. "Топлофикация" е партийна касичка и се радва на политически чадър", коментира лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в студиото на "Денят On Air".

Тя призова ръководството на "Топлофикация София" да напусне заеманите позиции. Манолова подчерта, че дълговете на дружеството от 2,5 млрд. лв. са от времето на ГЕРБ.

"Ситуацията ескалира с желанието в разгара на зимния отоплителен сезон да се прави колосален ремонт. Против сме концесионирането - видяхме какво стана с водопреносната мрежа на София - нито стана по-добра, нито по-евтина. Цената като за гравитачно водоподаване е най-високата в страната", каза Манолова в ефира на Bulgaria On Air.

Очакванията на лидера на "Изправи се.БГ" е за увеличаване на цената на отоплението на имоти през есента и зимата, ако парното спре.

От него, като социална услуга, се възползват 450 000 души.

"Отоплението на ток е с минимум 1000 лв. по-скъпо на годишна база, това са поне 150 лв. повече на месец. Има домакинства, с най-ниски доходи, които трудно могат да си позволят да си купят климатици, бойлери. Ще издържи ли енергийната система - няма еднозначен отговор", каза Манолова.

Подготвя се колективен иск срещу "Топлофикация София". В регионалната комисия в НС са приети 11 мерки срещу водния режим, който засяга повече от 260 000 души в над 75 общини.

"Законопроектът не решава проблеми, прехвърля финансовите проблеми върху българските граждани. МС въвежда нова "такса водомер" на всички български потребители - доставяне, отвеждане и пречистване на водата. "Такса водомер" ще се плаща и от тези 260 000 души, които са без вода, от тези над 1,6 млн. необитаеми жилища и от стотици хиляди българи, живеещи като Хасково, Шумен, Брезник, Разград, където водата е негодна за пиене", каза Мая Манолова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!