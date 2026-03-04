Манолова: Подозираме, че ЕРП-тата надписаха сметките на стотици хиляди домакинства

Снимка Фейсбук, Мая Манолова

Виден политик скочи на ЕРП-тата заради високите сметки за ток.

Лидерът на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова отправи остри критики към енергийните дружества и държавните регулатори заради масовия отказ да бъдат коригирани нереално високите сметки за ток на потребителите. Според нея институциите умишлено си затварят очите пред проблема, прехвърляйки финансовата тежест върху обикновените граждани.

В своя позиция политикът алармира за драстично разминаване между броя на недоволните потребители и реалните действия на контролните органи.

"Над 10 000 обжалвани сметки за ток пред ЕРП-тата, а едва 13 от тях са коригирани", заяви Мая Манолова в публикация във Facebook.

Според представените от нея данни ситуацията в Комисията за защита на потребителите (КЗП) е още по-тревожна. От подадени над 8000 жалби срещу завишени фактури, ведомството е сметнало за основателна само една. Тя подчерта нелогичността на факта, че възрастни хора в страната получават двойно по-големи задължения за януари 2026 година в сравнение със същия месец на миналата година, въпреки липсата на реална промяна в потреблението им.

Манолова оспори категорично механизма, по който се разглеждат сигналите на гражданите, тъй като проверките често се извършват от самите дружества, издали спорните фактури.

"И няма как да бъде иначе - да караш тези, които са ти надписали сметката, да я проверяват за несъответствия. Същото като все едно Бойко Борисов да проверява какво се е случило с чувалите от „Хемус“. Резултатът е предизвестен", написа Мая Манолова в личния си профил в социалната мрежа.

В очакване на официалния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за проверките в електроразпределителните предприятия, лидерът на "Изправи се.БГ" изрази скептицизъм относно обективността на регулатора. Тя прогнозира, че КЕВР ще оправдае действията на енергийните монополисти.

"Имаме сериозни подозрения, че ЕРП-тата надписаха сметките на стотици хиляди домакинства", категорична е Мая Манолова, като допълни, че истината може да бъде установена единствено чрез създаването на изцяло независима комисия от експерти, които нямат обвързаности с енергийните дружества, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!