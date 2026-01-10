Манолова: Правителството се провали при прехода към еврото

Снимка Булфото

Известен политик награби властта заради новата валута.

Мая Манолова призова Народното събрание да приеме незабавно подготвените от гражданската платформа закони за пределните надценки и борбата със спекулата. Според нея първите дни след приемането на еврото са белязани от "ценови терор" върху потребителите, а банките и търговците масово закръгляват цените в ущърб на гражданите.

"Още в първите часове след смяната на валутата поскъпването се разпростря отвъд храните и стигна до услуги и лекарства", заяви Мая Манолова в интервю за предаването "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR. Тя подчерта, че правителството и парламентът са се провалили в осигуряването на честен преход към новата валута.

Според информация на платформата "Antispekula.bg", граждани сигнализират за драстично поскъпване в сферата на услугите. Мая Манолова даде примери с автомивки, химическо чистене и паркинги, където цените често се превръщат от 1 лев на 1 евро. Тя припомни, че подобни опити на Столична община са били спрени в съда след намеса на "Изправи се.БГ".

Мая Манолова алармира и за незаконни практики на търговските банки при обмяната на левове в евро. По нейни думи банките бавят процеса по приемане на монети, което затруднява малките търговци. Тя разкритикува и искането на декларации за произход на средствата при обмен на малки суми, което създава излишни опашки и напрежение.

В политически план Мая Манолова настоя за пълно връщане на машинното гласуване, като го определи за единствен начин за провеждане на честни избори. Тя коментира и потенциалната поява на политически проект на президента Румен Радев, като му пожела успех и припомни, че платформата ѝ винаги е подкрепяла президентската двойка.

"Гражданите ще излязат и ще блокират парламента, докато не се приемат правила, които да осигурят честен вот и защита от поскъпването", закани се бившият омбудсман, цитирана от БТА.

