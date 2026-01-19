Манолова: Цените излетяха драстично нагоре

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Един от вносителите на закона „Антиспекула“ обясни защо по-скоро той трябва да бъде въведен. Мая Манолова обаче уточни, че щяло да бъде по-добре, ако законът е бил приет още през юли, когато са го внесли и са събирали подкрепа на вносители за този законопроект.

В момента, ако сте влизали скоро в магазин и в аптека, ако сте влизали в банка, сигурно сте убедени, че цените излетяха нагоре през миналата година. Основно цените на хранителните продукти на стоки от първа необходимост. Но сега сме свидетели буквално от първите часове на влизането в еврозоната как драстично се повишиха и цените на много други услуги, започна Манолова.

Реално няма няма услуга, няма стока, като започнем от паркирането, автомивките, заведенията за бързо хранене, ученическите столове и ресторантите, и минем през аптеките, през банките, през стоките за първа необходимост и през фризьорските салони, няма стока или услуга, която да не се е повишила. И то се е повишила драстично, допълни Манолова.

Причината за това не е инфлацията, тъй като според официалната статистика тя е в рамките на до 5%. Докато цените на основните хранителните продукти, сравнени със средните цени на НСИ от 2024 година и със средните на тези от 130 вериги, които се обявяват на сайта на КЗП, увеличението при яйцата, сиренето, млякото и зеленчуците стига до 40, и до 50 процента. Инфлацията не е 50 плоцента, нали, заяви още в „Още от деня“ Мая Манолова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!