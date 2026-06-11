Манолова: Законът на ПБ спира рекета на търговските вериги над производителите

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Има огромни очаквания, че законодателството на ПБ ще проработи, че най-накрая ще бъде спрян ръстът на цените и ще бъдат защитени потребителите и че най-накрая държавата ще си влезе във функциите да озапти печалбарството на търговските вериги и на търговците на едро по хранителната верига, така че цените на стоки от първа необходимост да станат поносими. Това каза пред БНР лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова, бивш национален омбудсман, като подчерта, че най-големият проблем на българите днес са "абсурдно високите цени основно на храни и стоки от първа необходимост, на лекарства и на битови сметки".

Добрата новина е, че Законът, който беше приет от парламента днес, връзва ръцете на търговските вериги, за да не издевателстват над производителите, подчерта тя и добави: "В приетия днес закон се разширява списъкът с нелоялни търговски практики и се забранява да се заставят доставчиците, т.е. производителите, да участват финансово в промоции и намаления, както и в кампании, в които са се включили веригите. Т.е. това вече е обявено за нелоялна търговска практика и санкцията за това е до 10% от оборота на търговеца за предходната година".

Според нея в "прозореца" между обещаните намаления и приемането на закона Търговските вериги са се опитали да рекетират и да извиват ръцете на производителите, но това вече ще води след себе си изключително тежки санкции.

Манолова подчерта, че ролята на контролните органи ще бъде огромна, "но това е залогът на голямото обещание на новите управляващи пред българските граждани".

По думите на Мая Манолова за първи път от години се демонстрира политическа воля на най-високо ниво:

"Лично премиерът Румен Радев се ангажира, че темата с цените и необосновано високите надценки ще бъде прекратена. Няма как този път контролните органи да се разсейват и да пишат актове, които е ясно, че ще паднат в съда, защото има ясно поет политически ангажимент от новото мнозинство".

Ако правителството се справи с цените, това ще бъде първата му голяма победа, изтъкна тя, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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