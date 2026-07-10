Мантинелите в района на днешната катастрофа на АМ "Тракия" са с лошо качество

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Спукана гума отново е причина за днешната катастрофа на автомагистрала "Тракия", твърди шофьорът на ТИР, който разкъса мантинелата на магистралата и се вряза в два автомобила в насрещното движение. По последни данни един човек е загинал, двама са пострадали, като произшествието стана в района на Карнобат.



Всички институции в Бургас, полиция и прокуратура твърдят, че мантинелите по магистрала "Тракия" в района са с лошо качество, предаде БНР.



Директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков посочи:

"Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не допуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещното движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко дни на територията на Областна дирекция Ямбол пак на АМ "Тракия", по разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов бе започната проверка в Главна дирекция "Национална полиция" по отношение на производството на въпросните съоръжения".

Тестовете на шофьора на камиона за наркотици и алкохол са отрицателни, съобщи окръжният прокурор Георги Чинев:

"Това е дежа вю на случая от Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено, и виждате, че отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тази посока".

На магистрала Тракия, преди отбивката за пътния възел "Зимница", има над 10 км задръстване. Задръстване също така има и отбивката до пътния възел.

Редактор "Екип на Петел",

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