Мануел Нойер не смята да се връща в националния отбор на Германия

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер отново отхвърли варианта да се върне в националния отбор на Германия, говорейки пред телевизия "Скай Германия".

"Факт е, че реших да не играя повече за националния отбор“, каза вратарят пред журналиста от телевизията след победата с 5:0 срещу Хамбургер ШФ в първенството на страната. На въпрос дали ще продължи да се придържа към това решение, световният шампион от 2014-а година каза: "Да, без колебание".

Думите му идват след изказване на съветника му и неофициален мениджър Томас Крот, който даде надежди на феновете, че могат да видят любимеца си отново в Бундестима, посочва БТА.

"той е в отлична форма, в момента се представя по най-добрия начин. И ако националният селекционер Юлиан Нагелсман има проблеми на тази позиция, Мануел е здрав и ако бъде помолен да играе, Ману със сигурност няма да каже "не“, каза Крот пред германския всекидневник Франкфуртер Рундшау.

Но Нойер малко изненадващо прие тези думи и помолен да коментира въпросното изказване, обясни: "Не сме говорили за това. Казал съм каквото имах да казвам и не мога да си сменям мнението".

Нойер ще навърши 40 години, когато следващото Световно първенство ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико.

Легендата на германския футбол и в момента анализатор на телевизия "Скай Германия" Лотар Матеус също беше изненадан и нарече думите на Нойер "пределно ясни".

"Така си е решил, трябва да му уважим мнението. Но от друга страна Световното догодина щеше да бъде още един шанс за него да се покаже на най-голямата сцена", допълни Матеус и със смях каза, че той е бил първият, който е увеличил възрастта на футболистите максимално, което сега се наблюдава много по-често.

39-годишният Нойер прекрати кариерата си в националния отбор миналата година след Европейското първенство, на което Германия беше домакин. И по-рано тази седмица в друго интервю той обясни, че представителният тим на страната не е път за него по-нататък.

