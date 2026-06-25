Мануел Нойер задмина Диего Марадона

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Вратарят на Германия Мануел Нойер надминава световния шампион от 1986 г. и бивш аржентински национал Диего Марадона по брой участия на Световни първенства, информира БНТ.

Нойер започна третия кръг от груповата фаза срещу Еквадор, което е 22-рото му участие на Мондиал. Той се изкачва на шесто място в историята на турнира по тази статистика. Само аржентинецът Лионел Меси (28), германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалецът Кристиано Роналдо (24) и италианецът Паоло Малдини (23) са пред него.

Нойер е на 40 години. Вратарят играе за Байерн Мюнхен от 2011 г. С отбора той спечели 13 шампионски титли на Германия, седем Суперкупи и шест Купи на Германия, две титли от Шампионската лига, две Суперкупи на УЕФА и две Световни клубни първенства на ФИФА. Той също така спечели Световното първенство през 2014 г. с националния отбор на Германия.

Мондиал 2026 се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Четиридесет и осем отбора участват в турнира за първи път. Той приключва на 19 юли. Аржентина е настоящият шампион.

Редактор "Екип на Петел",

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