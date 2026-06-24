Маргарита Парпулова е шампионка по бокс
Снимка БК "Ивайло Маринов“
Маргарита Парпулова доказа класата си на ринга.
Състезателката на боксов клуб „Ивайло Маринов“ стана категоричен шампион на България на държавното първенство по бокс за девойки в Свищов.
Марги спечели две убедителни победи по пътя към златото.
Нейни лични треньори са Севдалин Маринов и Константин Георгиев.
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