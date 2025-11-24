Маргарита Парпулова от БК "Ивайло Маринов" стана шампионка
Снимка БК "Ивйло Маринов"
Страхотно се представи варненката Маргарита Парпулова на турнира по бокс за купа "София". Състезателката на боксов клуб "Ивайло Маринов" завоюва златен медал в категория до 54кг при девойките, след като спечели две категорични победи над съперничките си.
На финала тя надделя срещу националка на Гърция.
Маргарита е ученичка в спортно училище "Георги Бенковски" и тренира под ръководството на Костадин Георгиев.
