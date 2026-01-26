Маргарита Парпулова от БК "Ивайло Маринов" започна с победа в Козлодуй

Снимка: Българска федерация по бокс

Маргарита Парпулова от БК "Ивайло Маринов" с личен треньор Костадин Георгиев започна с успех Държавното лично-отборно първенство по бокс за младежи и девойки, което стартира днес в Козлодуй.

Състезателката в категория до 57 килограма спечели с победа чрез отказване в третия рунд срещу представителката на БК "Димов" Ямбол.

Утре тя ще играе на полуфинал срещу представителката на "Светкавица" Търговище - Етем Юдже.

Брат ѝ Ярослав Парпулов започва турнира срещу Давид Генов от БК "Победа" Бургас, при успех ще играе срещу победителя от срещата между Андрей Димитров от БК "Кико" София и Александрос Пенков от "Лаута" Пловдив.

