Мъри Стоилов пожела успех на "Левски" срещу Кайрат

Снимка: Булфото

Бившият треньор на "Левски" Станимир Стоилов сподели очакванията си за мачовете между „сините“ и Кайрат (Алмати) от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Родният специалист, който дълги години работи в Астана и в националния отбор на Казахстан, говори пред местното издание „KazFootball.kz“, като Мъри очаква оспорвани мачове, но очаква Левски да излезе краен победител, пише Dsport .

„Това ще бъдат трудни мачове и за двата отбора. Левски е силен тим и аз съм на негова страна. Вярвам, че Левски ще продължи напред“, бе лаконичният коментар на Мъри Стоилов за предстоящия сблъсък.

Първият мач между Левски и Кайрат е във вторник (4 август), от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, а реваншът в Туркестан е след седмица - на 11 август, от 18:00 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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