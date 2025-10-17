Мариана Попова: Слави Трифонов никога не е бил музикант. Хитовете му са плод на труда на Евгени Димитров - Маестрото, Ивайло Вълчев и Ку-Ку бенд

Кадър Фб

Певицата Мариана Попова, известна с острия си език и безкомпромисно мнение, отново предизвика буря в социалните мрежи.

В ново онлайн интервю тя направи поредното си провокативно изказване – този път по адрес на Слави Трифонов, пише Блиц.

„Слави никога не е бил музикант. Слави има убийствен бенд... Мога да го нарека шоумен, човек с изключително силна енергия. Тези хитове ги написа Евгени Маестрото, Ивайло Вълчев написа текстовете. И Слави само рецитира“, отсече Попова.

По думите ѝ хитовете, направили Трифонов звезда, са плод на труда на композитора Евгени Димитров – Маестрото, текстописеца Ивайло Вълчев и музикантите от Ку-Ку Бенд. „Факт е, че направиха убийствени песни, но не от неговата ръка, а от хората около него“, добави певицата.

За политическия завой на Слави

Попова коментира и решението на Трифонов да премине от сцената в политиката. Според нея той не е бил готов за подобен завой, но е направил това, за да даде пример:

„Той не искаше да влиза в политиката. Но знае колко много го обичат хората. Искаше да покаже, че когато всички се вдигнат заедно, може да има промяна. И го направи като показно“, каза тя.

Реакция и фактите за музикалната му кариера

Въпреки острите ѝ думи, фактите показват, че Слави Трифонов има сериозна музикална подготовка. Той е завършил музикалното училище в Плевен със специалност „виола“, след което се е дипломирал в Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София. Участвал е в камерни състави, свирил е класическа музика и продължава да поддържа активна връзка с музикалната сцена.

Наскоро Трифонов намекна, че подготвя нов грандиозен концерт, който по думите му ще бъде „най-голямото шоу в кариерата му“, планирано за есента на следващата година.

„Предпочитам да си пусна Галена“

Певицата не подмина и състоянието на съвременната българска музика. Според нея сцената днес се е превърнала в подиум за визия, а не за талант.

„Предпочитам да си пусна Галена“, призна Попова и добави:

„Някои нови артисти са като нов модел паркет. Не мога да изляза и да се чекна и да пея „чики-рики“, „пипни ме“… Не ми е моето. Всички са голи! Не ги ли виждаш? Айде, момчетата поне още са облечени. С тази сексуална революция младите вече не правят секс – всичко им е показано. Няма я емоцията, няма го трепета.“

Животът извън сцената

В края на интервюто Попова сподели, че намира повече смисъл в общуването със своите възрастни съседи, отколкото в светските среди:

„Имаме една баба Величка, на 94. Всяка сутрин ми разказва историите си, а аз мета пред входа. Да видиш Мариана Попова с какво се занимава“, пошегува се певицата.

Днес тя живее спокойно в квартал „Гоце Делчев“, радва се на децата си и на зелените алеи, където, както казва, „животът е истински – без чики-рики“.

