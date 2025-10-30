Мариана Попова: Светло да ти е мило другарче

Кадър Фб

Не стихват жалейките за Иван Тенев в социалната мрежа.

Отиде си нашият агент Тенев!

Светло да ти е мило другарче, пише Мариана Попова.

Ето какво пише писателят Веселин Стаменов:

Иван „Агент“ Тенев не беше човек, който просто минава през живота. Той го живееше шумно, с вкус, с респект. Имаше онази рядка черта – да присъства. Без да натрапва себе си, без да се съревновава. Просто беше там, където трябва, когато трябва, с думата, усмивката или шегата, която оправя деня.

Казвах му човекът отношение. Не по етикет, не по навик. Защото умееше да се отнася – към другите, към професията, към самия живот. Знаеше стойността на думите и тежестта на жеста. И ако има нещо, което отличава истинския професионалист от позата, това е именно отношението. Иван го имаше в излишък.

От деня, в който го срещнах, до днес – не помня мой рожден ден, на който да не е бил сред първите. Без задължение. Без сценарий. Просто така, както хората от неговата порода умеят да уважават – тихо, точно, с мярка. Как звучи, а?

Днес разбарх, че е напуснал земния си адрес. Стана ми студено. Не от есента, а от липсата. Такива хора оставят дупки, не празни места. Болно е, защото си спомняш всяка негова дума, всеки разговор, всеки момент, в който е бил живо доказателство, че добротата може да има интелект, чувство за хумор и класа.

Почивай в мир, Иване. Знам, че диалогът не свършва тук. Просто преминава в друга честота. И ако има горе редакция, сигурно вече си там – с кафе, цигара и онзи поглед, с който казваше повече от всичките дум

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!